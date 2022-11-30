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Бельгия отправит в Украину подводные аппараты R7
30.11.2022 19:57 Юлия Фрилис

Бельгия отправит в Украину подводные аппараты R7

Бельгия отправит в Украину подводные аппараты R7, об этом пишет Navy Recognition.

Министр обороны Бельгии Людин Дедондер заявила, что ее страна передаст Украине современное оборудование, в том числе подводные дроны.

"До конца мая в Украину доставят 10 подводных дронов производства бельгийской компании ECA Robotics Belgium", – рассказала Дедондер.

Источники Navy Recognition утверждают, что речь идет о дистанционно управляемом подводном аппарате R7.

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Они могут перевозить 5 пациентов и оснащены всем необходимым оборудованием для стабилизации жизненных показателей.

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Министр обороны Украины Алексей Резников: "Этой зимой они очень пригодятся для освобождения украинских территорий. Спасибо моему словацкому коллеге Ярославу Надю, а также правительству и народу Словакии".

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