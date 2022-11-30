



Бельгия отправит в Украину подводные аппараты R7

Бельгия отправит в Украину подводные аппараты R7, об этом пишет Navy Recognition.



Министр обороны Бельгии Людин Дедондер заявила, что ее страна передаст Украине современное оборудование, в том числе подводные дроны.



"До конца мая в Украину доставят 10 подводных дронов производства бельгийской компании ECA Robotics Belgium", – рассказала Дедондер.



Источники Navy Recognition утверждают, что речь идет о дистанционно управляемом подводном аппарате R7.



Также Норвегия передала Украине медицинские автобусы для военных.



Они могут перевозить 5 пациентов и оснащены всем необходимым оборудованием для стабилизации жизненных показателей.



Еще Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1



Министр обороны Украины Алексей Резников: "Этой зимой они очень пригодятся для освобождения украинских территорий. Спасибо моему словацкому коллеге Ярославу Надю, а также правительству и народу Словакии".