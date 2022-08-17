



"Байрактар" для ВСУ. Латвийцы уже пожертвовали 300 тысяч евро

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил о том, что за сутки с начала сбора средств на "Байрактар" для ВСУ латвийцы уже пожертвовали 300 тысяч евро.



Один из инициаторов акции, латвийский музыкант Ралфс Эйландс, рассказал, что инициатива появилась после его общения с украинскими дипломатами. "Я спросил, чем мы можем помочь Украине. Они сказали, что лучше купить "Байрактар", – отметил музыкант.



"Да, "Байракторов" много не бывает. ВСУ с помощью этих БПЛА очень успешно передают горячие "приветы" россиянам", - указано в сообщении.