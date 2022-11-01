



Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским

Байден: Зеленский “мог бы выразить немного больше благодарности”



С тех пор, как Россия вторглась в Украину, это стало обычным делом: президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский беседуют по телефону каждый раз, когда США объявляют о новом пакете военной помощи Киеву.



Но в июне телефонный разговор между двумя президентами прошел не так, как предыдущие. Едва Байден закончил говорить о том, что только что дал зеленый свет еще на один миллиард долларов США в виде военной поддержки Украине, как Зеленский начал перечислять дополнительную помощь, в которой он нуждается, но не получил. По словам людей, знакомых с этим разговором, Байден вышел из себя. “Американский народ был довольно щедрым, а его администрация и военные усердно работали, чтобы помочь Украине”, – сказал президент США, повысив голос, и, по его мнению Зеленский “мог бы выразить немного больше благодарности”.



Представители администрации сообщают, что отношения Байдена и Зеленского улучшились после июньского телефонного разговора, когда Зеленский сделал заявление, в котором поблагодарил США за их щедрую помощь.



Это столкновение отражает осознание Байденом того, что поддержка Конгресса и общества по поводу отправки миллиардов долларов в Украину может начать ослабевать. Теперь Байден сталкивается с сопротивлением со стороны некоторых республиканцев и демократов, которого не было, когда Конгресс утверждал предыдущую помощь для Украины.