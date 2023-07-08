



Байден: США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по модели Израиля

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем после завершения войны.



Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает CNN.



Американский лидер отметил, что, по его мнению, в НАТО нет единодушия по поводу вступления Украины в альянс сейчас, а процесс присоединения по завершению войны займет определенное время.



"США будут готовы оказать помощь, пока будет продолжаться этот процесс после войны. Мы готовы оказывать помощь в сфере безопасности, такую ​​как предоставляем Израилю. Мы готовы обеспечить предоставление оружия, которое требуется для того, чтобы защитить себя", - заявил Байден.



Такие гарантии безопасности - это 10-летнее обязательство, которое берут на себя США. Они предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства.



Но пока не ясно, как эта модель будет работать в случае с Украиной. Ни Байден, ни его администрации деталей пока не объявляли

