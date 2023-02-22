



Байден: Россия не сможет победить в Украине

Президент США Джо Байден, выступив с речью в Варшаве, заявил, что Россия никогда не сможет одержать победу в Украине. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.



"Россия никогда не победит Украину. Никогда", – сказал Байден.



Во время своей речи американский президент также заявил, что Запад не планирует нападать на Россию. Кроме того, Байден оспорил заявление президента России Владимира Путина о вынужденности военных действий в Украине и сказал, что желающие жить в мире россияне не являются Западу врагами.



Напомним, Путин в ходе послания парламенту назвал Украину порабощенной Западом. По словам президента РФ, западные государства готовили Киев к большой войне, поставляя вооружение и натаскивая офицеров украинских нацбатальонов.

