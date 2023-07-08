



Байден прокомментировал передачу Украине кассетных снарядов

Решение о передаче Украине кассетных снарядов было непростым. Однако потребность в них в украинской армии очевидна. Об этом в пятницу, 7 июля, заявил президент США Джо Байден в разговоре с обозревателем CNN Фаридом Закарией.



Президент указал, что у украинских военнослужащих заканчиваются снаряды.



"Я обсуждал это с нашими союзниками. Мы в ситуации, когда Украину жестоко атакуют - это одна причина. Вторая - у украинцев заканчиваются боеприпасы для 155-мм гаубиц. Это война, связанная с боеприпасами", - сказал он.



Он предположил, что кассетные боеприпасы помогут ВСУ прорваться через укрепления российской армии.



"У них сейчас или есть оружие, чтобы остановить россиян - и не дать им сорвать украинское наступление, - или нет. И я думаю, что они нуждались в нем", - добавил он.



Байден отметил, что отправка кассетных боеприпасов в Украину будет продолжаться в течение неназванного "переходного периода", пока США не нарастят объемы производства 155-миллиметровых снарядов.