



Австралия расширяет санкции против России

Австралия расширила санкции против России и ввела санкции в отношении еще 28 человек, включая высокопоставленных чиновников и министров.



Об этом сообщает Reuters.



Санкции были введены после того, как Россия аннексировала четыре украинские региона.



Новые санкции нацелены на лиц, которые, по заявлению правительства Австралии, нарушают международное право, чтобы узаконить действия России в Украине посредством "фиктивных референдумов, дезинформации и запугивания".



"Эти дополнительные санкции подкрепляют решительный протест Австралии против действий президента Путина и тех, кто выполняет его приказы. Территории Украины, которые в настоящее время захвачены российскими войсками, являются суверенной территорией Украины. Никакой фиктивный референдум этого не изменит", - заявила министр внутренних дел Австралии Пенни Вонг.