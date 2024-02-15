



Авдеевское пекло: ВСУ задействовали запасную логистическую артерию

Вооруженные Силы Украины приняли решение задействовать запасную логистическую артерию для снабжения в город Авдеевка Донецкой области, которые остается крайне затрудненным.



Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСВУ) "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире Национального телемарафона.



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"Что касается непосредственно Авдеевки, где линия фронта очень динамична… поставка в Авдеевку и эвакуация осложнена, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее", – сказал Лиховой, отметив, что войска РФ хотят зайти к западу от Авдеевского коксохимического завода, но получают достойный отпор от ВСУ.



"Видно общую картину событий, предусмотрены запасные варианты развития событий и ведение боевых действий, в зависимости от динамичной ситуации", – отметил Лиховой и добавил, что Авдеевское направление – самое горячее во всей операционной зоне ОСУВ "Таврия", но ситуация там пока контролируемая.



Как сообщал Mignews, оборону Авдеевки усилила 3-я отдельная штурмовая бригада. Утверждалось, что ее бойцы нанесли "критические поражения" двум российским бригадам.