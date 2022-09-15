



"Атаковали баржу с десантом ВСУ": бредовое видео МО РФ о попытке захвата ЗАЭС



Пресс-служба МО РФ не может остановиться и продолжает изрыгать мощный поток фейков, над которыми потешается весь мир.



Неделю назад МО РФ издало пресс-релиз об “уничтожении украинского десанта, пытавшегося захватить Запорожскую АЭС”. Какова была цель подобной самоубийственной со стороны ВСУ акции, пропагандисты в погонах не сообщали. На тот момент им не поверили даже самые тупые из российских патриотических блоггеров.



После этого МО РФ родило видео, в котором вертолеты Ка-52 атакуют нечто, что было названо “баржой с украинским десантом”.



Экипаж российского Ка-52 уничтожил баржу с украинскими солдатами ССО, которые перебрасывали подразделения через Днепр недалеко от Запорожской АЭС. Они планировали атаковать позиции наших военных. pic.twitter.com/UNo9R1xp9n — Александр Ш. (@Shman58) September 14, 2022

‼️Как это было ‼️



🇷🇺Орлы уничтожили баржу с десантом укровермахта 🚀который пытался захватить ЗАЭС. pic.twitter.com/aLRb2aZHXJ — Petr Uxa (@uxa_petr) September 15, 2022

The Russian Air Force and Ministry of Defense took the time to produce a video of one of their most advanced attack helicopters attacking a concrete bridge support from World War Two while their ground troops in Kharkiv Oblast begged for effective air support in vain. https://t.co/tJ85IA6ac7 — Henry Schlottman (@HN_Schlottman) September 14, 2022

Известный американский военный аналитик Генри Шлоттман пишет: “Российские ВКС и и министерство обороны потратили время на то, чтобы снять их самый передовый вертолет атакует построенную еще гитлеровцами опору моста на Днепре - в то время как их солдаты в харьковской области безответно взывают о поддержке с воздуха”.