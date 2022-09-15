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"Атаковали баржу с десантом ВСУ": бредовое видео МО РФ о попытке захвата ЗАЭС
15.09.2022 20:35 Аркадий Бочаровский

"Атаковали баржу с десантом ВСУ": бредовое видео МО РФ о попытке захвата ЗАЭС


Пресс-служба МО РФ не может остановиться и продолжает изрыгать мощный поток фейков, над которыми потешается весь мир.

Неделю назад МО РФ издало пресс-релиз об “уничтожении украинского десанта, пытавшегося захватить Запорожскую АЭС”. Какова была цель подобной самоубийственной со стороны ВСУ акции, пропагандисты в погонах не сообщали. На тот момент им не поверили даже самые тупые из российских патриотических блоггеров.

После этого МО РФ родило видео, в котором вертолеты Ка-52 атакуют нечто, что было названо “баржой с украинским десантом”.
 



Известный американский военный аналитик Генри Шлоттман пишет: “Российские ВКС и и министерство обороны потратили время на то, чтобы снять их самый передовый вертолет атакует построенную еще гитлеровцами опору моста на Днепре - в то время как их солдаты в харьковской области безответно взывают о поддержке с воздуха”.
 
 

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