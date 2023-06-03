



Атака РФ на пригород Днепра: под завалами люди, 13 пострадавших

В пригороде Днепра из-под завалов поврежденного в результате очередной российской атаки дома в Подгородненской громаде достали человека.



По данным областной военной администрации, в результате удара пострадали 13 человек.



Среди раненых оказались трое детей в возрасте 6, 11 и 15 лет. Почти всех раненых госпитализировали.



Уточняется, что у пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы. Под завали все еще находятся люди. Поисково-спасательная работа продолжается.

