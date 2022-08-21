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Атака на ЗАЭС может стать объявлением войны НАТО
21.08.2022 11:27 Юлия Фрилис

Атака на ЗАЭС может стать объявлением войны НАТО

Председатель спецкомитета обороны Палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за атаки РФ на Запорожскую АЭС НАТО должна задействовать статью 5 своего устава.

Об этом Эллвуд сообщил в своем Twitter.

"Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, станет нарушением статьи 5 НАТО", — написал он.

Британский чиновник поддержал член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.

"Действительно, это даже не подлежит дискуссии. Любая утечка радиации будет убивать людей в странах НАТО. Это автоматически задействует статью 5", — написал Кинзингер в ответ.
 

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