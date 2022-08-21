



Атака на ЗАЭС может стать объявлением войны НАТО

Председатель спецкомитета обороны Палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за атаки РФ на Запорожскую АЭС НАТО должна задействовать статью 5 своего устава.



Об этом Эллвуд сообщил в своем Twitter.



"Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, станет нарушением статьи 5 НАТО", — написал он.



Британский чиновник поддержал член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.



"Действительно, это даже не подлежит дискуссии. Любая утечка радиации будет убивать людей в странах НАТО. Это автоматически задействует статью 5", — написал Кинзингер в ответ.

