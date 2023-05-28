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Атака дронов на Киев: погибшие, раненные и разрушения за ночь
28.05.2023 10:43 Раиса Вовк

Атака дронов на Киев: погибшие, раненные и разрушения за ночь

В Киеве в результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем, а также еще один человек получил ранение. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"В результате попадания обломков в 7-этажное нежилое здание произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. Пострадавшие: два человека - мужчина и женщина - получили ранения и попали в больницу (травмы нижних конечностей), 1 человек погиб", - говорится в публикации.

Позже в пресс-службе МВД сообщили детали ночной атаки в Киеве:

▪️В Голосеевском районе поврежден автомобиль, нежилое здание, ТРЦ, склады готовой продукции и строительство. В результате возникли пожары. Известно о 1 погибшем и 2 пострадавших.

▪️В Печерском районе подверглись частичным разрушениям несколько жилых домов. Погибших и пострадавших нет.

▪️В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери. Информация о пострадавших уточняется.

На местах работают соответствующие экстренные службы.  

 

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