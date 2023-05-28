



Атака дронов на Киев: погибшие, раненные и разрушения за ночь

В Киеве в результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем, а также еще один человек получил ранение. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.



"В результате попадания обломков в 7-этажное нежилое здание произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. Пострадавшие: два человека - мужчина и женщина - получили ранения и попали в больницу (травмы нижних конечностей), 1 человек погиб", - говорится в публикации.



Позже в пресс-службе МВД сообщили детали ночной атаки в Киеве:



▪️В Голосеевском районе поврежден автомобиль, нежилое здание, ТРЦ, склады готовой продукции и строительство. В результате возникли пожары. Известно о 1 погибшем и 2 пострадавших.



▪️В Печерском районе подверглись частичным разрушениям несколько жилых домов. Погибших и пострадавших нет.



▪️В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери. Информация о пострадавших уточняется.



На местах работают соответствующие экстренные службы.



