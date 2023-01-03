



Атака беспилотников в Севастополе



Вечером 2 января беспилотники атаковали Севастополь



В 09:38 в местных каналах писсали: "Только что, Севастополь, бабахало несколько раз, ПВО сработало".



Позднее появились сообщения: "В Севастополе системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем".



«Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие», - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



"Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку.



Просьба всем сохранять спокойствие", - только что снова сообщил губернатор Развожаев.

