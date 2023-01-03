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Атака  беспилотников в Севастополе
03.01.2023 07:28 Аркадий Бочаровский

Атака  беспилотников в Севастополе


Вечером 2 января беспилотники атаковали Севастополь

В 09:38 в местных каналах писсали: "Только что, Севастополь, бабахало несколько раз, ПВО сработало".

Позднее появились сообщения: "В Севастополе системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем".

«Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие», - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. 

Просьба всем сохранять спокойствие", - только что снова сообщил губернатор Развожаев.
 

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