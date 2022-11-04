



Армия РФ начала использовать "заградотряды" - британская разведка

"Заградотряды" или "блокирующие подразделения" - воинские формирования, которые расстреливают своих отступающих солдат и дезертиров. Именно такие "заградотряды" начали действовать в российской армии по данным британской разведки.



В последнее время российские генералы, вероятно, хотели, чтобы на войне в Украине их командиры применяли оружие против дезертиров и, возможно, разрешали стрелять в отступников после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотели, чтобы их войска оборонялись до последнего вздоха и патрона.



Тактика расстрела дезертиров свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских сил.



