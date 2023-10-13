



Армия РФ мощно обстреливает Авдеевское и Марьинское направления

На Таврическом направлении за сутки враг провел 49 боестолкновений и осуществил 831 артиллерийский обстрел, 80% из которых - Авдеевское и Марьинское направления.



Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.



"В зоне ответственности ОСГВ "Таврия", в частности, на Авдеевском направлении, противник не оставляет попыток, безуспешно, прорвать нашу оборону. За последние сутки на Таврическом направлении враг нанес 27 авиационных ударов, провел 49 боестолкновений и осуществил 831 артиллерийский обстрел. 80% из них - это Авдеевское и Марьинское направления, то есть Донецкая область", - отметил Штупун в эфире Национального телемарафона.



По его словам, украинские воины достаточно эффективно "прореживают ряды оккупантов, спускают их с бронетехники на землю".



"Враг продолжает атаки и в пешем строю, пока что у них есть заряд, но мы работаем над этим. Все наши силы и средства уничтожают врага, и надеюсь, что скоро все стабилизируется", - подчеркнул спикер.



Штупун также добавил, что украинские силы ожидали наступление врага на Авдеевку, захватом которой россияне хотят показать хоть какую-то "знаковую победу".