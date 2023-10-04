



Армия РФ использует штрафников как "пушечное мясо" против ВСУ

Армия РФ внедрила подразделения "Шторм-Z" в состав своих регулярных военных подразделений для проведения контратак против успешных украинских операций на ключевых участках фронта.



Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).



"Агентство Reuters сообщило, что подразделения "Шторм-Z" состоят из 100-150 человек личного состава, включая как гражданских призывников-штрафников, так и российских солдат, находящихся под наказанием. Они встроены в состав обычных российских воинских частей и дислоцируются на наиболее уязвимых участках фронта. По оценкам Reuters, Россия в настоящее время перебросила на передовую линию по меньшей мере несколько сотен человек в различных подразделениях "Шторм-Z", - отмечается в сводке.



Со ссылкой на самих солдат уточняется, что российское военное командование якобы отправляет их служить в подразделения "Шторм-Z" после того, как они совершают акты неповиновения.



"Подразделения "Шторм- Z" понесли большие потери, а один солдат, входящий в состав 237-го гвардейского десантно-штурмового полка (76-я воздушно-десантная дивизия), заявил, что его подразделение численностью 120 человек потеряло всех, кроме 15 человек во время боевых действий под Бахмутом в июне 2023 года. Минобороны России никогда официально не подтверждало существование подразделений "Шторм-Z", а ISW впервые сообщил о существовании этих подразделений "Шторм-Z" в апреле 2023 года", - подчеркивается в сообщении.