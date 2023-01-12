



Анкара поддержала формулу мира, представленную Зеленским

Турция поддерживает формулу мира, которую представил президент Украины Владимир Зеленский.



Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.



"Я считаю, что мы видим реальные результаты дипломатии. Также ведутся переговоры во многих других плоскостях, таких как обмен военнопленными, запорожские переговоры. В частности, мы проводим некоторые встречи в Стамбуле", - отметил он.



По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, Анкара взаимодействует с обеими сторонами конфликта.



"Россия заявляет, что готова к переговорам. Зеленский предложил мирный план из десяти пунктов. Мы, как Турция, поддерживаем этот план и продолжаем работу", - отметил он.



Чавушоглу в очередной раз отметил, что война в Украине, как он считает, завершится за столом переговоров.