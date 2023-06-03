



Анджелина Джоли призвала помогать Украине

47-летняя американская актриса Анджелина Джоли снова призвала помогать Украине. Об этом голливудская звезда написала в своем Instagram с более чем 14 млн подписчиков.



"Мой друг @gilesduley находится в Украине и прислал мне эти фото украинских активистов и организаций. Национальные ОО в Украине получили только 0,003% средств, собранных за границей. Эта модель должна измениться на более прямую поддержку местных организаций. Это укрепляет гражданское общество, дает больше самоопределения местным общинам и гарантирует, что все средства от пожертвований направляются в поддержку местной экономики", — отметила Джоли.



В частности, Джоли привела несколько примеров украинских инициатив, нуждающихся в поддержке, среди которых феминистическая "Марш женщин" во главе с Еленой Шевченко.



"Команда Casers @helpukraine_team эвакуирует людей каретами скорой помощи с передовой и деоккупированных территорий. Они проводят специализированную эвакуацию людей со сложными потребностями", — продолжила Анджелина Джоли.

