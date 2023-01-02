Новости » События в Украине
Анатолий Шарий: В Макеевке на утро 1 января - 520 убитых
02.01.2023 20:08 Аркадий Бочаровский

Анатолий Шарий: В Макеевке на утро 1 января - 520 убитых

Известный “украинский”” блоггер Анатолий Шарий, вконец рассорившись с властями РФ, публикует информацию о чудовищных цифрах потерь российских сил в результате удара ВСУ по Макеевке.  Шарий опубликовал серию постов:

"Еще раз повторю, по моей информации в Макеевке погибло несколько сотен, и официальная информация, которую вынуждено было дать МО РФ спустя много часов, это вполне подтверждает."

"Итак. 

520 на утро 1 числа. 

И это еще не всех нашли. «Пропавшие без вести» - это по кускам которые. 

То есть, озвученная сразу цифра 600 верна"


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы