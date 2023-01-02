



Анатолий Шарий: В Макеевке на утро 1 января - 520 убитых

Известный “украинский”” блоггер Анатолий Шарий, вконец рассорившись с властями РФ, публикует информацию о чудовищных цифрах потерь российских сил в результате удара ВСУ по Макеевке. Шарий опубликовал серию постов:



"Еще раз повторю, по моей информации в Макеевке погибло несколько сотен, и официальная информация, которую вынуждено было дать МО РФ спустя много часов, это вполне подтверждает."



"Итак.



520 на утро 1 числа.



И это еще не всех нашли. «Пропавшие без вести» - это по кускам которые.



То есть, озвученная сразу цифра 600 верна"





