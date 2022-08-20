Аналитики: в РФ началась паника из-за ударов по Крыму
В России началась паника из-за недавних взрывала в аннексированном Крыму и временно оккупированной Херсонской области.
К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны (ISW).
По словам аналитиков, из-за взрывов уверенность РФ в безопасности собственных тыловых районов пошла на спад.
Информация об ударах в Крыму и Старом Осколе "были преувеличенными", но РФ начала готовиться к новым атакам, о чем свидетельствуют фото со спутников.
В частности, россияне начали перевозить боеприпасы и технику поближе к полям и лесам.
Также уточняется, что источник из Запорожской области подтвердил информацию о сбитии БПЛА над Крымским мостом.