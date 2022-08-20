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Аналитики: в РФ началась паника из-за ударов по Крыму
20.08.2022 06:53 Алина Груднева

Аналитики: в РФ началась паника из-за ударов по Крыму

В России началась паника из-за недавних взрывала в аннексированном Крыму и временно оккупированной Херсонской области.

 
К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны (ISW).
 
По словам аналитиков, из-за взрывов уверенность РФ в безопасности собственных тыловых районов пошла на спад.
 
Информация об ударах в Крыму и Старом Осколе "были преувеличенными", но РФ начала готовиться к новым атакам, о чем свидетельствуют фото со спутников.
 
В частности, россияне начали перевозить боеприпасы и технику поближе к полям и лесам.
 
Также уточняется, что источник из Запорожской области подтвердил информацию о сбитии БПЛА над Крымским мостом.

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