



Аналитики: в РФ началась паника из-за ударов по Крыму

В России началась паника из-за недавних взрывала в аннексированном Крыму и временно оккупированной Херсонской области.

К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, из-за взрывов уверенность РФ в безопасности собственных тыловых районов пошла на спад.

Информация об ударах в Крыму и Старом Осколе "были преувеличенными", но РФ начала готовиться к новым атакам, о чем свидетельствуют фото со спутников.

В частности, россияне начали перевозить боеприпасы и технику поближе к полям и лесам.

Также уточняется, что источник из Запорожской области подтвердил информацию о сбитии БПЛА над Крымским мостом.