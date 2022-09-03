



Аналитики: РФ усилила пропаганду о контрнаступлении ВСУ в направлении Херсона

Россия усилила пропаганду о контрнаступлении Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, чтобы скрыть реальную ситуацию.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Уточняется, что официальные лица РФ усиливают свои рассказы об украинском контрнаступлении, утверждая, будто оно ослабит украинских военных.

В Украине же заверяют, что ВСУ продолжают наносить удары по российским наземным коммуникациям, логистическим узлам и ломать планы РФ по подкреплению на юге и в центре области.