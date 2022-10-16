



Аналитики: РФ проводит этнические чистки в Украине

Россия проводит этнические чистки в Украине, о чем свидетельствуют массовые насильственные депортации, включая детей.

К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны.

По данным ISW, этнические чистки, которые ведет РФ, также проявляются заселении оккупированных территорий россиянами.

Аналитики подчеркнули, что по международным нормам этническая чистка не является преступлением, но фигурирует в документах Комиссии экспертов ООН по нарушениям гуманитарного права на территории бывшей Югославии.