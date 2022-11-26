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Аналитики раскрыли, почему Россия стала чаще обменивать пленных
26.11.2022 10:08 Ольга Белозерова

Аналитики раскрыли, почему Россия стала чаще обменивать пленных

Аналитики Института изучения войны (ISW) на основе собранных данных делают выводы о причинах, по которым РФ стала чаще соглашаться на обмен пленными с Украиной.

По мнению аналитиков, власти РФ стали чаще проводить обмен пленными, чтобы подавить волну недовольства в информационном пространстве из-за предыдущих неудач в переговорах о возвращении российских военнопленных.

Эксперты отметили частоту проведения обменов, которая, по их мнению, является переломным моментом.

"Увеличение частоты обменов военнопленными, вероятно, частично призвано снять недовольство российских блогеров, которые сообщали о последней серии обменов в относительно нейтральном тоне", - пишет ISW.


 

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