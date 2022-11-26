



Аналитики раскрыли, почему Россия стала чаще обменивать пленных

Аналитики Института изучения войны (ISW) на основе собранных данных делают выводы о причинах, по которым РФ стала чаще соглашаться на обмен пленными с Украиной.



По мнению аналитиков, власти РФ стали чаще проводить обмен пленными, чтобы подавить волну недовольства в информационном пространстве из-за предыдущих неудач в переговорах о возвращении российских военнопленных.



Эксперты отметили частоту проведения обменов, которая, по их мнению, является переломным моментом.



"Увеличение частоты обменов военнопленными, вероятно, частично призвано снять недовольство российских блогеров, которые сообщали о последней серии обменов в относительно нейтральном тоне", - пишет ISW.





