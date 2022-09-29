



Аналитики прогнозируют силам РФ поражение в районе Лимана

Российские войска неизбежно потерпят поражение в районе Лимана Донецкой области.

Такой прогноз озвучили в американском Институте изучения войны.

По словам аналитиков, ВСУ продвинулись к западу, северу и северо-востоку от Лимана. Сейчас украинские войска завершают оцепление россиян, в том числе, вдоль северного берега реки Северский Донец.

"Крах лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западе Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска", - считают аналитики.