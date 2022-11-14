



Аналитики ISW: войска РФ усилят наступление на Донбассе

Аналитики из Института изучения войны ISW предполагают, что российские войска усилят наступательные действия на Донбассе в ближайшие недели, так как туда прибудут мобилизованные, а также на это направление могут перебросить войска, покинувшие Херсон.



В докладе ISW отмечается, что украинские подразделения на этом направлении окажутся под сильным давлением. Киеву, скорее всего, придется прибегнуть к перенаправлению войск для защиты от наступательных действий РФ.



В то же время аналитики считают, что войскам РФ вряд ли удастся достичь значительных успехов в оперативном плане, хотя они могут занять Бахмут "ценой огромных потерь".