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Аналитики ISW: войска РФ усилят наступление на Донбассе
14.11.2022 09:30 Ольга Белозерова

Аналитики ISW: войска РФ усилят наступление на Донбассе

Аналитики из Института изучения войны ISW предполагают, что российские войска усилят наступательные действия на Донбассе в ближайшие недели, так как туда прибудут мобилизованные, а также на это направление могут перебросить войска, покинувшие Херсон.

В докладе ISW отмечается, что украинские подразделения на этом направлении окажутся под сильным давлением. Киеву, скорее всего, придется прибегнуть к перенаправлению войск для защиты от наступательных действий РФ. 

В то же время аналитики считают, что войскам РФ вряд ли удастся достичь значительных успехов в оперативном плане, хотя они могут занять Бахмут "ценой огромных потерь". 

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