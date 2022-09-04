



Аналитики ISW назвали одну из главных целей контрнаступления ВСУ на юге

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) рассуждают о целях контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге страны.



Эксперты склоняются ко мнению, что освобождение территорий сейчас не первоочередная цель.



"Продолжающееся контрнаступление, скорее всего, не приведет к немедленным успехам и что украинские силы стремятся вывести из строя ключевые логистические узлы, поддерживающие российские операции на юге, и подорвать российский военный потенциал", - считают аналитики.



Эта оценка, как отмечается, перекликается с заявлением советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он заявил в интервью Wall Street Journal, что контрнаступление на юге Украины является преднамеренно методичной операцией по деградации российских сил и материально-технического обеспечения, а не операцией, направленной на немедленный возврат больших участков территории.