



Аналитики: ЧВК "Вагнер" продолжает формировать военные структуры

ЧВК "Вагнер" продолжает формировать военные структуры в Белгородской и Курской областях.

К такому выводу пришли в Институте изучения войны.

По данным ISW, украинские войска завершают освобождение правого берега Херсонской области после того, как оттуда отступили россияне.

"Спонсор группы "Вагнер" и так называемый "повар Путина" Евгений Пригожин продолжает формировать параллельные военные структуры в Белгородской и Курской областях, несмотря на отсутствие угрозы наземного вторжения украинских войск на территорию России", - сказано в сообщении.

По словам аналитиков, спутниковые снимки подтверждают заявления, сделанные украинскими и российскими источниками, о том, что войска РФ разрушили Антоновский и железнодорожный мосты и переправу Новой Каховки.

Также геолокационные спутниковые снимки указали на то, что российские войска подготовили первую и вторую линии обороны к югу от реки Днепр. Есть вероятность, сто они продолжат укреплять позиции на левом берегу в ближайшие дни.

Аналитики утверждают, что украинские войска получили значительные территориальные достижения по всей Херсонской области 11 ноября и продолжают усиливать контроль над западным берегом.