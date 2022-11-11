



Amnesty International открыто обвинила Россию в преступлениях

Amnesty International обвинила Россию в преступлениях против человечности.

Международная правозащитная организация в своем отчете призвала Офис прокурора Международного уголовного суда и другие компетентные органы власти провести расследование.

В документе говорится о принудительном вывозе и депортации гражданского населения с оккупированных территорий Украины.

Согласно отчету, мирные жители из Мариуполя, Харьковской, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, вынужденные покинуть свои дома, прошли через безосновательные задержания, пытки и другие формы бесчеловечного обращения. Некоторые из опрошенных организацией столкнулись с нарушениями их прав вследствие фильтрации.

Также правозащитники задокументировали случаи, когда детей без сопровождения, а также пожилых и инвалидов насильно перевозили из Мариуполя в Донецк.

"Подконтрольная России власть самопровозглашенной "ДНР" направляла их в оккупированный Россией Донецк. Во многих случаях российская власть не может привести веские аргументы в пользу того, что они проводили эвакуации для безопасности населения", — сказано в документе.