



Американская разведка подсчитала потери армии РФ в Украине

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла, в общей сложности, 188 тысяч солдат личного состава.



Об этом сообщает The Sun со ссылкой на данные американской разведки.



По данным издания, такие данные были озвучены на вчерашнем заседании контактной группы по вопросам обороны "Рамштайн".



По словам генерала Марка Милли, потери РФ являются огромными и "значительно превышают цифру в 100 тысяч". Речь идет как о вооруженных силах, так и о наемниках из ЧВК "Вагнер".



Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 21 января, потери личного состава армии РФ составили 120 160 человек.