



Американцы - Украине: наступил критический момент

По мере приближения первой годовщины вторжения России в Украину американские официальные лица говорят украинским лидерам, что наступил критический момент для изменения траектории войны. The Washington Post пишет об усилении давления на Киев с тем, чтобы добиться значительных успехов на поле боя, в то время как поставки оружия и помощь от Соединенных Штатов и их союзников увеличиваются.



Несмотря на обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", представители Байдена говорят, что последние пакеты помощи от Конгресса и союзников Америки станут лучшим шансом для Киева решительно изменить ход войны. Многие консерваторы в Палате представителей, возглавляемой республиканцами, поклялись свернуть поддержку, а долгосрочные взгляды Европы на финансирование военных действий остаются неясными.



"Мы будем продолжать пытаться внушить им, что мы не можем делать все и всегда", - сказал один высокопоставленный представитель администрации, обращаясь к лидерам Украины.



"Сколько потребуется" относится к количеству конфликтов", - добавил чиновник. "Это не относится к объему помощи". Американские СМИ пишут о серьезных трудностях с производством тех объемов боеприпасов, которые необходимы для удовлетворения нужд украинской армии. Подробее об этом можно прочитать в материале "Первая мировая война с оружием 21 века".



В последние месяцы война на востоке Украины превратилась в медленную мясорубку, в которой ни одна из сторон не одерживает верх. По мнению Байдена, критическая точка наступит весной этого года, когда Россия начнет наступление, а Украина перейдет в контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории.



Администрация Байдена работает с Конгрессом над утверждением еще 10 миллиардов долларов в качестве прямой бюджетной помощи Киеву, и ожидается, что на следующей неделе будет объявлено об очередном крупном пакете военной помощи и введении дополнительных санкций против Кремля примерно в то же время.



Критический характер следующих нескольких месяцев уже был доведен до Киева в резких выражениях высокопоставленными чиновниками Байдена, включая заместителя советника по национальной безопасности Джона Файнера, заместителя госсекретаря Венди Шерман и заместителя министра обороны Колина Кала, все из которых посетили Украину в прошлом месяце.



Некоторые аналитики предупреждают, что ни Россия, ни Украина в обозримом будущем, скорее всего, не получат решающего военного преимущества.



"Такое ощущение, что мы играем в долгую войну", - сказала Андреа Кендалл-Тейлор, директор программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности. "Я думаю, что это противоречит тому, на что многие надеются, что мы действительно пытаемся помочь Украине одержать военную победу".



Она добавила: "Это похоже на момент действительно высокой неопределенности".



Байден и его помощники говорят, что они полны решимости поддерживать Украину как можно дольше и как можно полнее. Но они предупреждают, что политический путь станет более трудным, как только Украина исчерпает текущий пакет помощи Конгресса, что может произойти уже этим летом.



Откровенные дискуссии в Киеве в прошлом месяце отражали попытку администрации Байдена привести цели Украины в соответствие с тем, что Запад в состоянии поддержать и обеспечить по мере приближения к годичной отметке войны. По словам людей, знакомых с ходом дискуссии, которые говорили на условиях анонимности, чтобы описать частные переговоры, добиться от Украины единства взглядов не всегда было легко.



В течение нескольких месяцев Украина тратила значительные ресурсы и войска на защиту Бахмута в восточном Донбассе. Американские военные аналитики и планировщики утверждают, что нереально одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление, чтобы вернуть территории, которые Соединенные Штаты считают более важными.



Зеленский, однако, придает Бахмуту символическое значение, сказали два высокопоставленных чиновника администрации, и считает, что потеря города станет ударом по украинскому боевому духу. В пятницу Зеленский заявил, что войска его страны будут "сражаться столько, сколько смогут", чтобы удержать город, который находится на грани захвата.



Если Россия возьмет Бахмут, сказал чиновник из адмитнистрации, это "не приведет к каким-либо значительным стратегическим изменениям на поле боя. Русские попытаются заявить об этом как о таковом, [но] это точка на карте, ради которой они потратили огромное количество крови и ресурсов".





В прошлом месяце главный помощник Зеленского Андрей Ермак повторил, что победа над Россией означает восстановление международно признанных границ Украины, "включая Донбасс и Крым". Все, что меньше, "абсолютно неприемлемо", сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



Однако представители американской разведки пришли к выводу, что возвращение сильно укрепленного полуострова сейчас не под силу украинской армии, сообщили знакомые с этим вопросом чиновники.



Это несоответствие между целями и возможностями вызвало в Европе опасения, что конфликт в Украине будет продолжаться бесконечно, перегружая Запад, который борется с другими проблемами, включая высокую инфляцию и нестабильные цены на энергоносители.



На этом фоне помощники Байдена говорят, что они придерживаются наилучшего курса действий: дать Украине возможность отвоевать как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем садиться с Путиным за стол переговоров.



Этим усилиям будет способствовать приток ракет Patriot, пусковых установок HIMARS и бронированных машин. Оптимисты считают, что Украина может предотвратить дальнейшие российские вторжения на востоке, отвоевать территорию на юге и заставить Россию провести переговоры о прекращении войны до конца года.



Но скептики опасаются, что время не на стороне Украины, поскольку Россия перебрасывает на поле боя сотни тысяч новых солдат, включая осужденных, в преддверии ожидаемого весеннего наступления.



По оценкам западных и украинских разведчиков, в настоящее время Россия имеет в Украине более 300 000 военнослужащих, по сравнению со 150 000 первоначально, и планирует добавить еще сотни тысяч. Российская кампания весной может привести к тому, что войска перейдут белорусскую границу и перекроют линии снабжения на западе Украины, которые Киев использовал для укрепления своих вооруженных сил.



Даже опытные военные эксперты видят широкий спектр возможных результатов в ближайшие месяцы, что подчеркивает, насколько непростой является ситуация.



"Неясно, чем все это закончится. Закончится ли это урегулированием путем переговоров? Будет ли он просто затяжным, и мы увидим некую версию замороженных конфликтов, которые мы наблюдаем в других странах?" - сказал Сет Джонс, директор Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований.



"Сейчас у вас есть достаточная поддержка, и украинцы готовы воевать, поэтому есть сильная логика в том, чтобы поддерживать Украину настолько, насколько это возможно", - сказал Джонс. "Как долго вы сможете продолжать это делать - вопрос открытый".

