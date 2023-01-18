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Алексей Арестович попал в базу "Миротворца"
18.01.2023 16:49 Ольга Белозерова

Алексей Арестович попал в базу "Миротворца"

Советник Офиса президента Алексей Арестович, которого уволили вчера, был внесен в базу "Миротворца".

В описании к профилю Арестовича значится: "Профессиональный провокатор. Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российских захватчиков. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины. Дискредитация Государственных органов власти и управления". 

Кроме этого, на заглавное фото помещена известная фотография Арестовича в образе "девочки конфетки", а не его настоящее фото. 

 

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