



Администрация Байдена подталкивает к мирным переговорам с Россией

Администрация Байдена в частном порядке поощряет лидеров Украины продемонстрировать готовность к переговорам с Россией, а также отказаться от публичного отказа участвовать в мирных переговорах до тех пор пока президент Владимир Путин не будет отстранен от власти, сообщила в субботу газета Washington Post.



Газета ссылается на людей, знакомых с ходом обсуждений. Она сообщила, что просьба американских чиновников направлена не на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров, а на расчетливую попытку обеспечить Киеву поддержку других стран, сталкивающихся с избирателями, опасающимися затяжной войны.



Эти дискуссии иллюстрируют сложность позиции администрации Байдена по Украине, поскольку американские чиновники публично клянутся поддерживать Киев огромными суммами помощи "столько, сколько потребуется".



По словам газеты, американские чиновники разделяют мнение своих украинских коллег о том, что Путин пока не настроен серьезно на переговоры. Они, однако, признают, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров вызвал беспокойство в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки, где последствия войны наиболее остро ощущаются на стоимости продовольствия и топлива.



"Усталость от Украины - реальная вещь для некоторых наших партнеров", - цитирует Post слова одного неназванного американского чиновника.



Совет национальной безопасности Белого дома не дал немедленного комментария на вопрос о достоверности сообщения, а представитель Государственного департамента сказал:



"Мы говорили это раньше и скажем снова: Действия важнее слов. Если Россия готова к переговорам, она должна остановить бомбардировки и обстрелы и вывести свои войска из Украины".



Кремль продолжает эскалацию этой войны. Кремль продемонстрировал свое нежелание серьезно участвовать в переговорах еще до начала полномасштабного вторжения в Украину".



Пресс-секретарь также отметил высказывания Зеленского в пятницу, в которых он сказал: "Мы готовы к миру, к честному и справедливому миру, формулу которого мы озвучивали много раз".



В своем ночном обращении к украинскому народу в пятницу Зеленский добавил: "Мир знает нашу позицию. Это уважение к Уставу ООН, уважение к нашей территориальной целостности, уважение к нашему народу".



Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан во время визита в Киев в пятницу заявил, что поддержка Украины со стороны Вашингтона останется "непоколебимой и неизменной" после промежуточных выборов в Конгресс в следующий вторник.