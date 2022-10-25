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86% украинцев против переговоров с Россией
25.10.2022 07:30 Юлия Фрилис

86% украинцев против переговоров с Россией

86% украинцев против переговоров с Россией. Об этом стало известно из результатов опроса КМИС, проведенного 21-23 октября.

71% респондентов полностью согласны и 15% скорее согласны, что Украина должна оказывать вооруженное сопротивление несмотря на массированные обстрелы украинских городов и разрушения инфраструктуры.

В то же время 10% респондентов ответили, что нужно перейти к переговорам для скорейшего прекращения обстрелов, даже если придется пойти на уступки РФ.


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