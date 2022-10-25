



86% украинцев против переговоров с Россией

86% украинцев против переговоров с Россией. Об этом стало известно из результатов опроса КМИС, проведенного 21-23 октября.



71% респондентов полностью согласны и 15% скорее согласны, что Украина должна оказывать вооруженное сопротивление несмотря на массированные обстрелы украинских городов и разрушения инфраструктуры.



В то же время 10% респондентов ответили, что нужно перейти к переговорам для скорейшего прекращения обстрелов, даже если придется пойти на уступки РФ.





