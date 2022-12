50 скриншотов Бэнкси

Теперь уже почетный житель города Ирпень, что под Киевом, известный во всем мире анонимный художник Бэнкси создал 50 картин-трафаретов, деньги от продажи которых передаст в качестве помощи для "друзей из Украины".



Фото 50 скриншотов Бэнкси выложил на своей странице в Instagram. " I’ve made 50 of these screenprints with all proceeds going to our friends in Ukraine. visit banksy.legacyofwarfoundation.com (Я сделал 50 таких скриншотов, а все вырученные средства пойдут нашим друзьям в Украине)" – написал Бэнкси под своим постом.







Кстати, о том, что Бэнкси стал почетным жителем украинского Ирпеня, сообщил глава города Александр Маркушин. Нарисовав граффити на одном из разрушенных домов, британский художник "обратил внимание мирового сообщества на масштабы разрушения Ирпеня и увековечил своим творчеством историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения".



В это же время киевские активисты попросили Бэнкси нарисовать мурал на "Квітах України", чтобы сохранить здание, которое ОАСК недавно лишил статуса достопримечательности.



"Возможно, единственная вещь, которая остановит их от незаконного демонтажа – ценный мурал", – заявили в инициативе "Зберегти Квіти України".



Для просмотра фото в большом разрешении кликните на 👇