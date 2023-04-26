



37 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

37 лет назад авария на Чернобыльской атомной станции оставила огромный шрам для всего мира. Утечка радиации превратила когда-то уютную и развитую территорию в зону отчуждения. Сегодня 30-километровая зона вокруг ЧАЭС остается опасным местом с высокой концентрацией радиации.



В прошлом году российские войска не только захватил атомную станцию, но и снова подвергли опасности весь мир. Прошло больше года с момента освобождения опасного объекта, научные и предприятия безопасности в зоне ЧАЭС уже вернулись к нормальному режиму работы.



Украина и мир заплатили высокую цену за ликвидацию последствий катастрофы, которая длится и по сей день. Мы должны сделать все, чтобы не дать государству-террористу никакого шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира.