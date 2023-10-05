



26 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах

На сегодняшний день считаются без вести пропавшими при особых обстоятельствах 11 тысяч гражданских и 15 тысяч военнослужащих украинцев.



По словам заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко, информация о каждом пропавшем без вести ставится на учет, ведется реестр.



"Мы сотрудничаем с Национальной полиций Украины, с Главным управлением разведки, которые занимаются координацией поиска", - отметил замминистра.



Тимченко также уточнил, что на сегодняшний день около 9 тысяч семей получили выписки из Единого реестра или пропавших без вести.