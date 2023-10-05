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26 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах
05.10.2023 12:40 Дара Киевская

26 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах

На сегодняшний день считаются без вести пропавшими при особых обстоятельствах 11 тысяч гражданских и 15 тысяч военнослужащих украинцев.

По словам заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко, информация о каждом пропавшем без вести ставится на учет, ведется реестр.

"Мы сотрудничаем с Национальной полиций Украины, с Главным управлением разведки, которые занимаются координацией поиска", - отметил замминистра.

Тимченко также уточнил, что на сегодняшний день около 9 тысяч семей получили выписки из Единого реестра или пропавших без вести.

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