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21 тонна взрывчатки: В СБУ раскрыли подробности первого подрыва Крымского моста | Фото: СБУ
19.08.2023 10:36 Ирина Демьянова

21 тонна взрывчатки: В СБУ раскрыли подробности первого подрыва Крымского моста

Глава Службы безопасности Василий Малюк рассказал, как в октябре 2022 года украинцы в первый раз взрывали Крымский мост. Для этого понадобилась 21 тонна взрывчатки. Малюк рассказал о спецоперации в интервью NV.

Чтобы незаметно довезти 21 тонну взрывчатки до моста, сотрудники СБУ обмотали взрывчатку упаковочной пленкой.

В Службе безопасности обнародовали уникальные фото подготовки к подрыву Крымского моста.

По легенде спецоперации, рулоны такой пленки должен был официально перевозить грузовик.

Как рассказал Малюк в интервью NV, работники СБУ специально подобрали такую толщину пленки, чтобы сканеры на пунктах пропуска не заметили взрывчатку.

Кроме того, СБУ "обошла" специальные глушилки на Крымском мосту, сбивающие GPS-координаты. Поэтому 8 октября 2022-го груз "пленки" взлетел на середину моста.

"Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько россиян", – рассказал глава СБУ.



  21 тонна взрывчатки. Как в первый раз атаковали Крымский мост – рассказ главы СБУ и фото 21 тонна взрывчатки. Как в первый раз атаковали Крымский мост – рассказ главы СБУ и фото

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