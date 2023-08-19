



21 тонна взрывчатки: В СБУ раскрыли подробности первого подрыва Крымского моста

Глава Службы безопасности Василий Малюк рассказал, как в октябре 2022 года украинцы в первый раз взрывали Крымский мост. Для этого понадобилась 21 тонна взрывчатки. Малюк рассказал о спецоперации в интервью NV.



Чтобы незаметно довезти 21 тонну взрывчатки до моста, сотрудники СБУ обмотали взрывчатку упаковочной пленкой.



В Службе безопасности обнародовали уникальные фото подготовки к подрыву Крымского моста.



По легенде спецоперации, рулоны такой пленки должен был официально перевозить грузовик.



Как рассказал Малюк в интервью NV, работники СБУ специально подобрали такую толщину пленки, чтобы сканеры на пунктах пропуска не заметили взрывчатку.



Кроме того, СБУ "обошла" специальные глушилки на Крымском мосту, сбивающие GPS-координаты. Поэтому 8 октября 2022-го груз "пленки" взлетел на середину моста.



"Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько россиян", – рассказал глава СБУ.







