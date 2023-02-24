



141 страна поддержала резолюцию ООН, призывающую Россию уйти из Украины

141 страна, в том числе Израиль, проголосовала в ООН за резолюцию, поддерживающую территориальную целостность Украины.



Резолюция призывает к немедленным действиям для справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН.



Резолюция, принятая большинством из 141 страны, включает в себя требование к России немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска с территории Украины, а также призыв к обеим сторонам соблюдать свои обязательства по международному праву и разрешить гуманитарный доступ.



В попытке смягчить решение Беларусь попыталась внести в него две поправки и обвинить Запад в поставках оружия в Украину, но их отклонили.