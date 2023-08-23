



Знаменитые “целующиеся скалы” Вьетнама могут обрушиться

Знаменитые вьетнамские “целующиеся скалы” в сердце залива Халонг находятся под угрозой обрушения, сообщает BBC.



Скалы-близнецы, которые возвышаются над заливом и кажутся соприкасающимися или “целующимися”, пользуются большой популярностью у туристов.



Но эксперты предупреждают, что повышение уровня моря и слишком близкое прохождение рыбацких лодок вызывают эрозию скал.



Хо Тьен Чунг из Вьетнамского института геолого-геофизических исследований и минеральных ресурсов заявил, что нелегальное рыболовство и нерегулируемый туризм способствуют ускорению эрозии горных пород.



Пока институт проводил исследование для отчета, сотрудники заметили, как один туристический катер остановился всего в 19 метрах от островка.



Эксперты заметили глубокие трещины, пересекающие скалы, и предупреждают, что они могут рухнуть, если не принять меры по их сохранению.



Островки в заливе уже давно страдают от береговой эрозии, а несколько других известных туристических достопримечательностей в последние годы сильно пострадали от волнений моря.



Чтобы противодействовать последствиям, геологи призывают чиновников ввести новые правила для залива, в том числе ограничить скорость проходящих через него лодок до 5–10 км/ч.



