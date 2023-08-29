



Жители австрийского городка протестовали из-за наплыва туристов



Жители города Халльштатт, расположенного в центральной части Австрии, вышли на акцию протеста против массового туризма, сообщает сайт BBC.



Халльштатт, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, насчитывает чуть более 700 жителей, но в разгар сезона его посещает до 10 000 человек в сутки.



Местные жители требуют ограничить количество ежедневных туристов и запретить работу экскурсионных автобусов после 17 часов.



Халльштатт с его живописными старыми домами на берегу альпийского озера в окружении скалистых гор стал туристической "горячей точкой".



В 2006 году город попал в кадр южнокорейской романтической драмы, что повысило его популярность в Азии.



Кроме того, через шесть лет в Китае построили копию этого города.





