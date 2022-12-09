



Поездки израильских туристов достигли максимума за три года

По данным Центрального статистического бюро, в ноябре 2022 года израильтяне совершили 645 300 поездок за границу, что на 15% больше, чем 550 900 поездок, совершенных израильтянами в ноябре 2019 года, до того, как разразилась пандемия Covid. 92% израильтян, выезжающих за границу, покидают страну по воздуху.



Но въездной туризм не отражает этого роста и еще далек от полного восстановления. По данным Центрального статистического бюро, в ноябре 2022 года.



зраиль посетило 369 800 посетителей, что на 26% меньше, чем 502 900 посетителей в ноябре 2019 года. Эта цифра включает 39 100 посетителей, приехавших в Израиль в ноябре 2022 года с однодневными поездками, из которых 29 700 были в круизе. корабли.



В период с января 2022 года по ноябрь 2022 года Израиль посетили 2,6 миллиона посетителей, что на 42% меньше по сравнению с рекордными 4,5 миллионами за соответствующий период 2019 года.



За первые 11 месяцев 2022 года израильтяне совершили 7,7 миллионов ​​поездок за границу, что на 10% меньше, чем 8,5 миллионов за соответствующий период 2019 года.