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Запуск рейсов из Израиля в Рейкьявик: комментарий Icelandair
28.06.2023 13:59 Алина Груднева

Запуск рейсов из Израиля в Рейкьявик: комментарий Icelandair

Генеральный директор Icelandair Боги Нильс Богасон объяснил запуск сезонных рейсов между Тель-Авивом и Рейкьявиком.

"Тель-Авив отлично вписывается в нашу маршрутную сеть. В последние годы туристы из региона проявляют большой интерес к посещению Исландии, и этот новый маршрут откроет новые возможности для сферы туризма в Исландии", - отметил он.

По словам Богасона, кроме того, существует значительный спрос на рейсы между Тель-Авивом и Северной Америкой.

Напомним, флагманский авиаперевозчик запустил новые рейсы из Тель-Авива в Рейкьявик на прошлой неделе. Сезонные перелеты выполняются на самолетах Boeing 737 MAX 8 три раза в неделю.

В частности, в Рейкьявик можно долететь по средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы будут курсировать до 29 октября. Расчетное время полета из Израиля в Исландию составляет семь часов.

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