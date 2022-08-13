Запрет на въезд россиянам: Литва поддержала Эстонию
В субботу, 13 августа, Литва поддержала решение Эстонии запретить въезд россиянам.
В Вильнюсе считают, что такое меры должны действовать на уровне всего Европейского Союза.
В России уже бьют тревогу из-за ограничений на въезд в европейские страны для граждан. Комментируя это, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал совет россиянам.
"Направляйте свои жалобы Кремлю и в отношении более 70% своих соотечественников, поддерживающих войну", - сказал Кулеба.