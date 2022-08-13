



Запрет на въезд россиянам: Литва поддержала Эстонию

В субботу, 13 августа, Литва поддержала решение Эстонии запретить въезд россиянам.

В Вильнюсе считают, что такое меры должны действовать на уровне всего Европейского Союза.

В России уже бьют тревогу из-за ограничений на въезд в европейские страны для граждан. Комментируя это, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал совет россиянам.

"Направляйте свои жалобы Кремлю и в отношении более 70% своих соотечественников, поддерживающих войну", - сказал Кулеба.