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Запрет на въезд россиянам: Литва поддержала Эстонию
13.08.2022 15:18 Алина Груднева

Запрет на въезд россиянам: Литва поддержала Эстонию

В субботу, 13 августа, Литва поддержала решение Эстонии запретить въезд россиянам.

 
В Вильнюсе считают, что такое меры должны действовать на уровне всего Европейского Союза.
 
В России уже бьют тревогу из-за ограничений на въезд в европейские страны для граждан. Комментируя это, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал совет россиянам.
 
"Направляйте свои жалобы Кремлю и в отношении более 70% своих соотечественников, поддерживающих войну", - сказал Кулеба.

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