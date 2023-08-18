



Закрыт самый длинный железнодорожный тоннель в мире: что произошло

В Швейцарии приняли решение закрыть самый длинный железнодорожный тоннель в мире на ремонтные работы.



По данным Швейцарских федеральных железных дорог, он будет закрыт несколько месяцев.



Ремонт будет проводиться в Готардском тоннеле, где 10 августа с рельсов сошел грузовой поезд. Причина аварии до сих пор устанавливается.



Ожидается, что некоторые грузовые перевозки могут возобновиться 23 августа, в то время, как пассажирские поезда пока что не будут курсировать. Из тоннеля до сих пор не вывели 16 вагонов после аварии. Часть из них сильно повреждена.



В ходе работ будут заменены восемь километров пути и 20 тысяч бетонных шпал. Ожидается, что обе туннельные трубы будут доступны для перевозок только в начале 2024 года.