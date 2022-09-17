



Забастовка авиадиспетчеров во Франции: пострадали тысячи пассажиров

Забастовка французских авиадиспетчеров затронула тысячи пассажиров в пятницу.



Как сообщает ВВС, авиакомпании вынуждены отменять или сокращать рейсы, большинство из которых должны были лететь над Францией.



Ryanair отменила 420 рейсов, что затронуло 80 000 пассажиров. EasyJet сократила 76 рейсов, British Airways отменила 22.



"Непростительно, что пассажирам, которые даже не летят во Францию ​​или из Франции, мешают", - заявил Нил МакМахон, операционный директор Ryanair.



Забастовка во Франции проводится профсоюзом авиадиспетчеров SNCTA из-за заработной платы, роста инфляции и найма.

