



Wizz Air запускает новый маршрут из Тель-Авива

Авиакомпания Wizz Air запускает новый маршрут из международного аэропорта Барселена "Эль-Прат" имени Жозепа Таррадельяса до Бен-Гурион в Тель-Авиве.



Представители компании и Комитет по развитию воздушных маршрутов Барселоны (BARDC) договорились об этом в феврале.



В настоящий момент, уже доступны на сайте wizzair.com. Цена стартует с 54,99 евро. BARDC в рамках своего Стратегического плана на 2021–2024 годы поставил основной целью восстановление маршрутов, которые работали до пандемии, а также увеличение пропускной способности некоторых существующих направлений с высоким спросом, но низким предложением.









