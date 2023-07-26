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Вылетевший из Бен-Гурион самолет совершил вынужденную посадку из-за птицы
26.07.2023 13:19 Алина Груднева

Вылетевший из Бен-Гурион самолет совершил вынужденную посадку из-за птицы

Самолет испанской авиакомпании Vueling, вылетевший 26 июля из международного аэропорта Бен-Гурион, был вынужден вернуться назад из-за разбившейся о стекло птицы.

По данным "Исраэль хайом", из-за столкновения в стекле образовались небольшая дырка и трещины.

Угрозы для членов экипажа и пассажиров не было, однако было решено приземлить самолет до тех пор, пока проблема не будет устранена.

По оценкам, птица, врезавшаяся в стекло, была маленькой и весила примерно около 11 граммов.

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