



Вылетевший из Бен-Гурион самолет совершил вынужденную посадку из-за птицы

Самолет испанской авиакомпании Vueling, вылетевший 26 июля из международного аэропорта Бен-Гурион, был вынужден вернуться назад из-за разбившейся о стекло птицы.



По данным "Исраэль хайом", из-за столкновения в стекле образовались небольшая дырка и трещины.



Угрозы для членов экипажа и пассажиров не было, однако было решено приземлить самолет до тех пор, пока проблема не будет устранена.



По оценкам, птица, врезавшаяся в стекло, была маленькой и весила примерно около 11 граммов.