



Второй раз за неделю: 50 израильтян не посадили на самолет в Берлине



Второй раз за неделю и третий раз за последний месяц около 50 израильтян, которые должны были вылететь на самолете бюджетной компании Ryanair из берлинского аэропорта Бранденбург в Израиль, получили отказ в посадке.



"Вместо того чтобы посадить нас в самолет и отправить в Тель-Авив, они предпочли, чтобы мы час ждали на земле, пока они заберут наш багаж", - сказал Бен, который застрял в Берлине сегодня вечером.



По словам израильтян, которые недавно прошли через аэропорт, похоже, существует несоответствие между временем регистрации, объявленным авиакомпанией и длительной регистрацией израильтян в аэропорту. Израильтяне, вылетающие из международного аэропорта в Берлине, как и все остальные, должны пройти контроль безопасности, а затем, после того, как они уже прошли через duty free и перед посадкой в самолет, еще один контроль у выхода на посадку, который занимает очень много времени. Таким образом, те, кто немного опоздал, скорее всего, опоздают на взлет. Эта история повторялась уже несколько раз, и не похоже, что она изменится.



"Это не наша вина, что проверка безопасности занимает много времени", - говорит Бен. "Есть ощущение, что здесь имеет место мошенничество, чтобы мы покупали новые билеты. Они причинили нам много душевной боли и нанесли ущерб в тысячи шекелей".



Части пассажиров “повезло” - и они купили билеты на следующий рейс по 100 евро, другие купили билеты лишь на пятницу. Никто не собирается возмещать им ущерб.

