



Впервые за столетия в Швейцарии на горном перевале растаяли ледники

Толстый слой льда, веками покрывавший швейцарский горный перевал, полностью растает в течение нескольких недель, сообщает Guardian.



После сухой зимы поразившие Европу волны летней жары были катастрофическими для альпийских ледников, тающих ускоренными темпами. Перевал между Секс-Руж и Цанфлероном был покрыт льдом по крайней мере с римской эпохи.



Но поскольку оба ледника отступили, между ними начинает проступать обнаженная скала хребта – и она полностью освободится ото льда до окончания лета.



"Через несколько недель перевал будет полностью открытым", - говорится в заявлении горнолыжного курорта Glacier 3000. Хотя в 2012 году толщина льда составляла около 15 метров, земля под ним "полностью обнажится до конца сентября".



Хребет находится на высоте 2800 метров в горнолыжном регионе Glacier 3000 и фактически обозначает границу между кантонами Во и Вале на западе Швейцарии. Лыжники могли скользить по вершине от одного ледника к другому. Но теперь между ними возникла полоса скалы, где остался только последний кусок льда.



Гляциолог Мауро Фишер, исследователь из Бернского университета, сказал, что потеря толщины ледников в регионе в этом году будет в среднем втрое больше по сравнению с последними 10 летами.