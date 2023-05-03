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Впервые между Грузией и Израилем подписано соглашение о туризме
03.05.2023 14:17 Ирина Демьянова

Впервые между Грузией и Израилем подписано соглашение о туризме

Министр туризма Израиля Хаим Кац и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили подписали сегодня первое туристическое соглашение между странами.

В рамках соглашения стороны обязались развивать сотрудничество в сфере туризма, уделяя особое внимание сотрудничеству между туристическими организациями, экспертами по туризму, туроператорами, турагентами, представителями частного сектора и в рамках Организации Объединенных Наций по туризму.

 

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