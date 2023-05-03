



Впервые между Грузией и Израилем подписано соглашение о туризме

Министр туризма Израиля Хаим Кац и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили подписали сегодня первое туристическое соглашение между странами.



В рамках соглашения стороны обязались развивать сотрудничество в сфере туризма, уделяя особое внимание сотрудничеству между туристическими организациями, экспертами по туризму, туроператорами, турагентами, представителями частного сектора и в рамках Организации Объединенных Наций по туризму.



